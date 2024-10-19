توتنهام يضرب وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق توتنهام على نظيره وست هام بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل محمد قدوس الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 18 قبل أن يسجل كولوسفيكي هدف التعادل بالدقيقة 36، وفي الدقيقة 52 سجل إيف بيسوما الهدف الثاني لتوتنهام، فيما سجل الهدف الثالث ألفونسو أريولا، حارس مرمى وست هام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55، وسجل الهدف الرابع سون هيونج مين في الدقيقة 60.

ورفع توتنهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الـ14.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً - beIN Sports HD 2.

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا الأحد بمواجهتي وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد تشيلسي، وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة نونتينغهام فورست ضد كريستال بالاس.