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"التدريب من أجل التشغيل"، جبران يسلم 55 عقد عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أطلق وزير العمل محمد جبران، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بالمحافظة، بمشاركة مُمثلين عن مديريات العمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن، وجامعة قناة السويس.

 

جاء ذلك على هامش فعاليات "مبادرة جسور لتطوير التعليم المصري"،التي إنطلقت اليوم بالمحافظة.

وبحسب بيان رسمي تأتي مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" كنموذج للتعاون بين الجهات المُشاركة فيها، للعمل على توفير العمالة الماهرة والمُدربة بحسب احتياجات الشركات والمصانع داخل المحافظة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،وتقديم كل أنواع التدريب والدعم والحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مُقدمتها العمالة غير المنتظمة.

 وفي نفس السياق زار وزير العمل محمد جبران  مديرية عمل الإسماعيلية وكان في استقباله قيادات المديرية برئاسة حسن رداد،وممثلي عددِ من الشركات بالمحافظة وخلال اللقاء سَلّم الوزير جبران، 55 عقد عمل لذوي الهمم بالمحافظة،في إطار خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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