السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

مصر تحتضن المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص المصري، فيتو

تستعد مصر لاستضافة المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ستقام لأول مرة على مستوى العالم في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

تأتي هذه المسابقة في إطار جهود تعزيز الدمج والتواصل بين الطلاب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين حيث ستجمع أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المسابقة الإقليمية للأولمبياد الخاص

أعرب المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، عن سعادته الكبيرة باستضافة مصر للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الدمج والتواصل بين الشباب ذوي الإعاقة وأقرانهم من غير المعاقين مما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وتقبلًا.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا الحدث يأتي في اطار مبادرة المدارس الابطال الموحدة التي اطلقها الاولمبياد  الخاص الدولي  برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعزز الدمج المجتمعي للرياضيين بالأولمبياد الخاص من خلال التعليم والرياضة معا؛ مما يسهم في تعزيز الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس التزام الأولمبياد الخاص بتحقيق الشمولية في المجتمع.

كما أعرب "عبدالوهاب" عن شكره للجامعة الامريكية بالقاهرة والمنظمات المعنية على جهودهم في استضافة وتنظيم هذه الفعالية الهامة، مضيفا أن هذه المسابقة ستكون منصة لتعزيز الروابط الثقافية والرياضية بين الشباب.

من جانبه، قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن تنظيم مصر للمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة هو تجسيد لرؤيتنا في تعزيز الدمج والتفاعل بين الشباب ذوي الإعاقة وأقرانهم، ونحن نؤمن بقوة بأن الرياضة تُعد وسيلة فعالة لبناء الجسور وتعزيز العلاقات بين جميع فئات المجتمع.

توفير بيئة شاملة ومحفزة للجميع

وأضاف “هاني” أن استضافة هذا الحدث في مصر يمثل فرصة ذهبية لعرض قدرات وإمكانات هؤلاء الشباب، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة شاملة ومحفزة للجميع. ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، ونأمل أن تترك هذه المسابقة أثرًا إيجابيًا على جميع المشاركين والمجتمع ككل.

تشمل الفعاليات مسابقة رياضية موحدة"مدمجة" في رياضة كرة السلة 3x3 تشارك فيها مصر بـ ٨ فرق من  ٨ مدارس، وهي جميعها التي تأهلت من خلال المسابقة الوطنية التي أقيمت مؤخرا في شهر سبتمبر السابق، بينما تشارك الإمارات بـ ٤ فرق والمغرب ٣ فرق والأردن ٣ فرق ليبلغ إجمالي عدد المدارس المشاركة ١٧ مدرسة من مختلف برامج الأولمبياد الخاص المشاركة.

ويقام خلال تلك الفترة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة مؤتمر المدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت عنوان “التفوق في الأداء: توسيع نطاق مدارس الأبطال الموحدة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بمشاركة برامج الأولمبياد الخاص من دول الجزائر والبحرين والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان والسعودية وتونس والامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر.

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