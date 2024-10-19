تكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة بالحسينية فى الشرقية

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية محافظة الشرقية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس المركز والمدينة باصطحاب المهندس ممدوح عبدالعال إسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية لمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية كافة القطاعات بالمدينة

متابعة أعمال النظافة برفع تراكمات القمامة

كماقام رئيس المركز بمتابعة أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية الواجهة وشارع المركز وشارع المدارس والشارع الرئيسي وأمام مجلس مدينة الحسينية وأمام مجمع الخدمات الحكومية بالحسينية

بنك القاهرة والمواقف

مشددا على تفعيل منظومة النظافة أمام بنك القاهرة وأمام بنك مصر وأمام البنك الأهلي المصري وأمام المواقف وأمام بوابة مدخل مدينة الحسينية وعلى مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق ولنيل رضا مواطنى المدينة عن الخدمات المقدمة لهم

وليد سباعى رئيس قسم الإشغالات

كما كلف العوضى وليد سباعي رئيس قسم الإشغالات برئاسة المركز ومحمد سمير وكيل قسم الإشغالات وكافة العاملين بقسم الإشغالات بشن حملة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المارة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين حتى تظهر المدينة بالشكل اللائق.

تكثيف أعمال رفع الإشغالات

و شدد رئيس مركز ومدينة الحسينية علي ضرورة تكثيف أعمال رفع الإشغالات بصفة مستمرة حتي يتم المحافظة علي الشكل الحضاري للمدينة

توجيهات محافظ الشرقية

ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإهتمام بالمظهر الحضارى للمراكز والمدن، ورفع القمامة من الشوارع حتى تظهر المدن والمراكز بالشكل الحضاري اللائق.

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