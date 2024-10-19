السبت 19 أكتوبر 2024
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سياسة

بوتين: العلاقات بين مصر وروسيا تعززت بفضل الرئيس السيسي

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الروسية - المصرية بـ"المتميزة" قائلا: "نمتلك علاقات طيبة مع مصر الصديقة طوال عقود من الزمن.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس  بوتين مع ممثلين عن كبرى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في دول "البريكس"، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

 

جهود الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا 

وأضاف بوتين: خلال الأعوام الماضية وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي تعززت هذه العلاقات، كما يزداد التبادل التجاري بين البلدين، ونعمل على إقامة مشروعات كبيرة ضخمة، لاسيما مشروع محطة الضبعة النووية الذي يجري وفق الخطط الموضوعة، فضلا عن مشروعات المناطق الصناعية".

 

وأشار بوتين إلى كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى أعمال تجمع "بريكس"، والتي تحدث خلالها عن المشاريع التي تقوم بها روسيا في المناطق الصناعية وقرب منطقة قناة السويس، قائلا "لدينا خطط محددة فيما يتعلق ببناء الماكينات والآليات، وهذه خطط بعيدة الأمد ومثيرة للاهتمام".

 

 

وتابع: “إن هذه المشروعات سيكون لديها ليس فقط استثمارات كبيرة، بل تطوير للشراكة الصناعية، وهذا الأمر بالغ الأهمية، وسنواصل عملنا المشترك في المجال الإنساني، بما في ذلك تأهيل الكوادر، وفي نهاية المطاف سنواصل التعاون في مجال الأمن”.

 

تفاصيل التعاون العسكري بين مصر وروسيا 

 

وواصل بوتين “إننا سنعمل على التعاون والإنتاج العسكري”، مشددا على أهمية التعاون فيما يتعلق بالساحة الدولية والسلام والأمن في المنطقة. 

 

 

 

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