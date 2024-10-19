السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس المتهمين بخطف طالب أثناء خروجه من مدرسة بالإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس مرتكبي واقعة اختطاف طفل ومساومة والده لإعادته مقابل مبلغ مالي بالإسماعيلية، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

كانت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم أحمد الصفتي بمديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت بلاغا من (تاجر - مقيم بدائرة المركز) باختطاف نجله (طالب) أثناء عودته من المدرسة، وتلقيه اتصالا هاتفيا من إحدى السيدات، طلبت خلاله الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله. 
 

 

المتهمين
المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز). 
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد عوض الله ومصطفى البنا من ضبطهم وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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جهود قطاع الأمن العام مباحث مركز شرطة فايد مديرية أمن الإسماعيلية محكمة فايد الجزئية

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