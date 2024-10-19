طرح بوسترات أبطال مسلسل 6 شهور (صور)
طرحت منصة watch it بوسترات أبطال مسلسل 6 شهور على مدار الفترة الماضية، واختتمتها المنصة ببوستر بطل المسلسل نور النبوي.
ونشر حساب المنصة الرسمي على انستجرام بوستر نور النبوي مرفقا بتعليق “مراد شاب طموح جاهز يبدأ التحدي ويوصل لحلمه”.
موعد عرض مسلسل 6 شهور
وكشفت منصة watch it عن موعد انطلاق عرض المسلسل، حيث يبدأ عرضه يوم ٢٣ أكتوبر الجاري عبر المنصة.
تفاصيل مسلسل 6 شهور
مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي، والمسلسل مكون من ١٠ حلقات.
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