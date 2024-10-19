إحالة عامل للجنايات بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا في المطرية

أمرت نيابة المطرية باحالة شاب بتهمة استدراج فتاة معاقة ذهنيا واغتصابها على مدار أسبوعين داخل شقة بمنطقة المطرية إلى محكمة الجنايات.

وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من معلم بغياب نجلته طالبة عمرها 13 سنة، تعانى من تأخر ذهني، لمدة أسبوعين قبل عودتها للمنزل.

وأضاف الأب فى بلاغه أن ابنته أخبرته باعتداء عامل فى منتصف العقد الثالث من العمر عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج بشقته على مدار الأسبوعين.



وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.