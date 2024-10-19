رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الخدمية في المنيا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية اليوم بمحافظة المنيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا من الدولة على تحقيق طفرة تنموية في محافظات الصعيد من خلال تخطيط وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية في جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد، وبالتعاون مع شركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموي للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد.