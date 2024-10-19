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أخبار مصر

بوتين: بفضل السيسي تعززت العلاقات المصرية الروسية ونعمل على إقامة مشروعات كبيرة بمصر

الرئيس الروسي بوتين.فيتو
الرئيس الروسي بوتين.فيتو

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الروسية المصرية بالمتميزة قائلا: نمتلك علاقات طيبة مع مصر الصديقة طوال عقود من الزمن وخلال الأعوام الماضية وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي تعززت هذه العلاقات، كما يزداد التبادل التجاري بين البلدين ونعمل على إقامة مشروعات كبيرة ضخمة، لاسيما مشروع محطة الضبعة النووية الذي يجري وفق الخطط الموضوعة فضلا عن مشروعات المناطق الصناعية.

العلاقات الروسية  المصرية

جاء ذلك ردا على سؤال لممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال لقاء الرئيس الروسي بوتين مع ممثلين عن كبرى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في دول البريكس وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

ونوه بوتين بكلمة الرئيس السيسي أمام منتدى أعمال تجمع بريكس والتي تحدث خلالها عن المشاريع التي تقوم بها روسيا في المناطق الصناعية وقرب منطقة قناة السويس.

وأضاف لدينا خطط محددة فيما يتعلق ببناء الماكينات والآليات وهذه خطط بعيدة الأمد ومثيرة للاهتمام.


وقال إن هذه المشروعات سيكون لديها ليس فقط استثمارات كبيرة بل تطوير للشراكة الصناعية وأن هذا الأمر بالغ الأهمية وسنواصل عملنا المشترك في المجال الإنساني، بما في ذلك تأهيل الكوادر. وفي نهاية المطاف سنواصل التعاون في مجال الأمن كما أعول هنا أننا سنعمل على التعاون والإنتاج العسكري، مشددا على أهمية التعاون فيما يتعلق بالساحة الدولية والسلام والأمن في المنطقة.


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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الروسية المصرية بوتين

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