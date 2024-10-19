السبت 19 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى أسبوع

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 12 أكتوبر حتى 18 أكتوبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:


 استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يدعم جهود النهوض بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المُشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذلك بحث آليات تعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاص بالتأمين الصحي الشامل.

الشعب الفلسطيني يُعاني بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي


 ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (٢٢٠)، وفي كلمته أشار الوزير إلى أن الشعب الفلسطيني يُعاني بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من عام، والذي سقط فيه عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتهدمت مئات المدارس والجامعات والمساجد والكنائس.

 


 نظم قطاع الأنشطة الطلابية، ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية"، ويهدف البرنامج إلى بناء وعي الشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، والورش العملية التي تُركز على مواجهة الإدمان والانحرافات السلوكية، وايضًا جلسات متنوعة من العصف الذهني يقودها الطلاب للوصل لبرامج جديدة، بالإضافة إلى جولات ترفيهية، وثقافية، وكذلك تعزيز دور الشباب في بناء الوطن.

مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"


أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، وتستهدف المسابقة طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، حيث تُتيح لهم فرصة التنافس لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تساهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم، وتأتي هذه المسابقة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي تركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أنه يُمكن للطلاب تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، مؤكدًا أن المسابقة حققت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، حيث تمكن الطلاب من الوصول إلى النهائيات الدولية، مما يعكس أهمية هذه المبادرة.

استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم لتدريب المُعلمين


 نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دورة تدريبية وطنية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم لتدريب المُعلمين في مجال الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، وتعد هذه الدورة التدريبية  تقديمًا شاملًا لمفاهيم التعلم الإلكتروني المُدمج وأساليب التعليم الإلكتروني الحديثة، فضلًا عن المُساعدة في تقديم استراتيجيات التعلم الذكي لتحسين الأداء التعليمي والمهارات الذاتية.

 

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