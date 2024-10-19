السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس نقاش بتهمة تصنيع وتزوير عملات أجنبية ومحلية في الدقي

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الدقي بحبس نقاش استخدم مسكنه وكرا لتصنيع وتزوير عملات أجنبية ومحلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بوجود موظفة ببنك مصر برفقة مدرس في ديوان القسم.

وأبلغت الموظفة أن المدرس أعطاها 100 دولار لتغييرها، لكنها اكتشفت أنها مزورة، مما دفعهما للذهاب معا إلى القسم لتحرير محضر بالواقعة.

 

وبناء عليه، تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، لتتبع الدولارات المزيفة.، وتبين من خلال استجواب عدد من الأشخاص أن هذه العملات تُصنع على يد شخص يُدعى "رشدي ع"، 50 عامًا، نقاش.

 

وبعد تحديد مكانه، تم القبض عليه، وعند تفتيش مسكنه، عُثر على كمية من الأوراق والأخبار، بالإضافة إلى ماكينة طباعة ومبلغ مالي يتكون من 600 ورقة فئة 100 دولار و300 ورقة فئة 200 جنيه مصري، وبمواجهته، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي في تزوير النقود.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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