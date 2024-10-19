قرارات النيابة لكشف غموض العثور على جثة في ترعة المريوطية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة مجهولة الهوية طافية في ترعة المريوطية بمنطقة الهرم.

وأصدرت النيابة عدة قرارات لكشف غموض الحادث، بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

العثور على جثة مجهولة الهوية غارقة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، يفيد بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر طافية في ترعة المريوطية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.