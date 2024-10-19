التحقيقات عن سبب قفز سيدة من شرفة شقتها بأكتوبر: خشيت الفضيحة
باشرت نيابة الجيزة التحقيق في قفز سيدة من شقتها في الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث ترقد حاليا في غرفة رعاية مركزة بين الحياة والموت.
وكشفت التحقيقات أن السيدة كانت في شقتها عندما دخل جارها “طه. أ” عندها، وفي أثناء ذلك حضر زوجها “محمد. ه”، عامل خردة، وخشية من ظنه فيها السوء واتهامها بممارسة الرذيلة مع جارها، توجهت فورا إلى شرفة الشقة وحاولت التخلص من حياتها.
قفز سيدة من شرفة شقتها بأكتوبر
البداية كانت ببلاغ تلقاه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، بأن المقدم محمد داوود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تعامل مع إشارة من مستشفى باستقبال سيدة، 25 عاما، مصابة بإصابات خطيرة بعدما قفزت من البلكونة بالطابق الثاني بمساكن عثمان بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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