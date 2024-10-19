الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج بعدد 7 لقاءات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام هوتسبر ضد وست هام يونايتد - 2:30 ظهرًا - beIN Sports HD 1.

ساوثامبتون ضد ليستر سيتي - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 3.

فولهام ضد أستون فيلا - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيبسويتش تاون ضد ايفرتون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2.

مانشستر يونايتد ضد برينتفورد - 5 مساءً - beIN Sports HD 1.

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 5 مساءً - beIN Sports HD 2.

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً - beIN Sports HD 1.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا الأحد بمواجهتي وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، وليفربول ضد تشيلسي، تختتم الجولة الاثنين بمواجهة نونتينغهام فورست ضد كريستال بالاس.