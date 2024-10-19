اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي لإسرائيل وإصابة مباشرة لأحد المباني

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، رصد طائرة مسيرة أطلقت من الشرق ودخلت المجال الجوي لإسرائيل وسقطت من دون وقوع إصابات، في وقت أفيد عن إصابة مباشرة لأحد المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 03:35 في منطقة شمال الجولان، تم رصد طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا".

ولفت الجيش إلى أنه تم تحديد مكان سقوط المسيرة في المنطقة، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد فجر اليوم بأن صفارات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل.

من جهته، قال موقع "واينت" العبري، إنه "تم تسجيل إصابة مباشرة من طائرة بدون طيار في هضبة الجولان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، حيث توغلت المسيرة من سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم تقع إصابات".

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في المالكية، كما استهدفوا تجمعا آخر للجنود ‏في جل الدير شمال شرقي أفيفيم بصليات صاروخية. ‏

‏وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس ضم كتيبة احتياط جديدة إلى جبهة الشمال، حيث تدور معارك بين قواته ومقاتلي حزب الله.