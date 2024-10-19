بتر ذراع طالب في حادث انقلاب جرار زراعي بسوهاج

شهدت مدينة البلينا حادث مأساوى حيث أصيب طالب “12 عاما” ببتر فى الذراع اليمنى بسبب انقلاب جرار زراعى يقوده خاله حيث نقل إلى مستشفى البلينا وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

مدير أمن سوهاج يتلقى إخطارا بإصابة طالب فى حادث انقلاب جرار زراعى

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث البلينا بأنه أثناء سير جرار زراعي قيادة “ سليم ا س م”، 30 عاما - عامل، مقيم بذات الناحية علي الطريق " فرعي " بالقرية المشار إليها اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين نجم عن الحادث إصابة مرافق قائد الجرار ابن شقيقته ”حلمي ا ح س"، 12 عام- طالب ومقيم بذات الناحية " بتر بالذراع اليمنى " وتم نقله لمستشفي البلينا المركزي.

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفاد قائد الجرار ووالد المصاب “الراوي ح س م”، 35 عاما- عامل، مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم.