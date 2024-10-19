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عامل يشعل النيران في سيارة زوج شقيقه بسوهاج

إشعال النيران في
إشعال النيران في سيارة، فيتو

نشب حريق هائل في مقدمة سيارة  دائرة مركز البلينا أثناء توقفها أسفل منزله بسوهاج، حيث اتهم مالكها شقيق زوجتة  بإشعال النيران بسيارته بسبب خلافات مع الزوجة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

 

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بإشعال النيران في سيارة بمركز البلينا 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بمقدمة السيارة ملك “أحمد خ ج م”، 43 عامًا - سائق، مقيم بذات العنوان والمتوقفه أسفل العقار سكنه وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات والتلفيات عبارة احتراق مقدمة السيارة والإطارات الأمامية.

 

التحقيقات تكشف أسباب الحريق واتهام الزوج لشقيق زوجته 

وخلال التحقيقات أفاد مالك السيارة سالف الذكر اتهم شقيق زوجته “علي ش ص م”، 32 عامًا - عامل، مقيم مركز البلينا بإضرام النيران بالسيارة بسبب وجود خلافات مع شقيقه المتهم.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيامه بإلقاء مادة معجلة "بنزين" كانت بزجاجة صغيرة بحوزته علي السيارة وإضرام النيران.
 

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