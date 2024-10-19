السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دورتموند يفوز على سانت باولي 2-1 في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند،
بروسيا دورتموند، فيتو

الدوري الألماني، حقق بوروسيا دورتموند، فوزًا مثيرًا على ضيفه فريق سانت باولي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، على ملعب "سيجنال أيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

 

أهداف مباراة دورتموند وسانت باولي

افتتح دورتموند التسجيل عن طريق المدافع الجزائري رامي بن سبعيني في الدقيقة 43، من ضربة رأسية سكنت على يسار حارس سانت باولي.

وفي الشوط الثاني،سجل سانت باولي، في تسجيل هدف التعادل عن طريق إيريك سميث في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

فيما نجح المهاجم الغيني سيرهو جيراسي في خطف هدف الفوز لفريق بوروسيا دورتموند في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع دورتموند رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 4 نقاط في المركز السادس عشر. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني سانت باولي مباراة دورتموند وسانت باولي سيرهو جيراسي بوروسيا دورتموند

مواد متعلقة

ريو فرديناند يكشف سبب رفض يورجن كلوب تدريب منتخب إنجلترا

الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يسقط في فخ الخسارة أمام يونيون برلين (صور)

الأكثر قراءة

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية