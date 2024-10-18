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رياضة

غموض مستقبل دي بروين يدفع مانشستر سيتي للتعاقد مع نجم ألماني

كيفن دي بروين، فيتو
كيفن دي بروين، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن انضمام مانشستر سيتي، للأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بضم أحد نجوم باير ليفركوزن.

وارتبط الألماني فلوريان فيرتز، نجم باير ليفركوزن، طوال الفترة الماضية بعدة أندية كبرى، على رأسها بايرن ميونخ، الذي يخطط للتعاقد معه.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن مانشستر سيتي سيعمل بكل ما أوتي من قوة، للظفر بتوقيع الدولي الألماني مستقبلًا.

 

غموض مستقبل كيفن دي بروين

وأفادت بأن غموض مستقبل لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، وقرب انتهاء عقده الصيف المقبل، يدفع السيتي للتحرك نحو صاحب الـ21 عاما، الذي يراه بديلا مثاليا لنجمه الحالي حال رحيله.

لكن بطل إنجلترا ليس الوحيد في هذا السباق، بل هناك اهتمام أيضًا من الثلاثي الإنجليزي، ليفربول، آرسنال ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

كما يضع ريال مدريد عينه على نجم ليفركوزن، إلا أنه لم يقدم على أي خطوة تجاهه حتى الآن.

يذكر أن عقد فيرتز يمتد مع حامل لقب البوندسليجا حتى صيف 2027، بينما يخطط النادي لبيعه مستقبلًا بمبلغ لا يقل عن 90 مليون يورو.

 

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