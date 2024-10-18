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رياضة

موناكو يتعادل مع ليل سلبيا ويحافظ على صدارة الدوري الفرنسي

موناكو، فيتو
موناكو، فيتو

تعادل فريق موناكو مع نظيره ليل سلبيًّا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي

 

ترتيب موناكو وليل بالدوري الفرنسي 

يتصدر فريق موناكو جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20  نقطة، بينما يحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

 

دوناروما خارج قائمة أفضل حراس الدوري الفرنسي 

نشرت رابطة الدوري الفرنسي "الليج وان" مؤخرا قائمة بأفضل حراس مرمى في المسابقة منذ بداية الموسم الجاري، حيث حل دوناروما خامسا بين أكثر الحراس كفاءة وفاعلية في مباريات فريقه بنسبة تصديات 73.3%.

 

ويعتلي هذه القائمة بريس سامبا لاعب لانس والحارس الثالث لمنتخب فرنسا بنسبة تصديات 84.6% ثم مارسين بولكا حارس مرمى نيس 81.6% وفيليب كون حارس موناكو 77.8%، والأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى أولمبيك مارسيليا بنسبة 75%.

 

واعتلى بولكا حارس مرمى نيس قائمة الأكثر تصديا برصيد 31 إنقاذًا، خلفه يتساوى كل من يفان ضيوف من ريمس ولوكاس بيري من أولمبيك ليون برصيد 28 تصديًا، ثم يايا فوفانا حارس مرمى أنجيه 27 تصديًا، وأرثور ديسماس من لوهافر 26 تصديًا، وروي حارس مرمى مارسيليا 24 تصديًا.


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