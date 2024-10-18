خسارة تاريخية تؤرق موسيماني قبل مواجهة استقلال طهران والنصر

تولي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق صاحب الـ60 عامًا تدريب استقلال طهران الإيراني بعد فترة راحة استمرت 4 أشهر منذ رحيله عن أبها السعودي.

وستكون أول مباراة لموسيماني مع الاستقلال يوم الثلاثاء المقبل ضد النصر السعودي في الجولة الثالثة من الدور الأول بدوري النخبة الآسيوي، وهي المباراة التي ستقام في دبي بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولا يعد موسيماني غريبًا عن الكرة السعودية، إذ سبق له تدريب أهلي جدة لمدة موسم واحد في 2022-2023، حيث نجح في إعادة الفريق للدوري السعودي للمحترفين.

كما قاد أبها في دوري المحترفين خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024.

أكبر خسارة في تاريخ موسيماني

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق لفريق أبها السعودي تلقى أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية، بعد الخسارة على يد فريق النصر بثمانية أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت الخسارة الأكبر في مسيرة موسيماني قبل الهزيمة أمام النصر على يد فريق رويال الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة، حينما كان مدربا لصن داونز.

وأعلن استقلال طهران الإيراني تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدربًا للفريق، قبل أيام من مواجهة الفريق المرتقبة ضد النصر السعودي.

وذكر الاستقلال، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن المدرب الجنوب أفريقي، وقع عقدًا لتدريب الفريق لمدة موسم واحد.

ويحتل الاستقلال المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد 7 جولات، حيث خسر اليوم على يد ذوب أصفهان بثلاثية نظيفة.

كما يأتي الاستقلال في المركز الخامس بجدول ترتيب منطقة الغرب بدوري النخبة الآسيوي، حيث جمع 3 نقاط من أول مباراتين.

وبين التجربتين، تولى موسيماني تدريب الوحدة الإماراتي في يوليو 2023، ولمدة 3 أشهر فقط.

وذاع صيت موسيماني في قارة إفريقيا، بعدما حقق لقب دوري الأبطال 3 مرات، مرة مع ماميلودي صنداونز، ومرتين مع الأهلي.

وقاد موسيماني صنداونز في الفترة من ديسمبر 2012 حتى سبتمبر 2020، ثم تولى تدريب الأهلي من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022.