قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بانتحال صفة محام في الدقي

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص انتحل صفة محام شهير ونصب على سيدة في مبلغ 30 ألف جنيه بالدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم، بأنه انتحل صفة محام شهير في الدقي، واستغل اسمه عبر فيس بوك لاستقطاب المواطنين للمرافعة عنهم بمقابل مبالغ مالية طائلة.

القبض على شاب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شاب لاتهامه بـ النصب والاحتيال على سيدة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من قسم شرطة الدقي يفيد بتعرض سيدة للنصب على يد شخص ينتحل صفة محام شهير في الدقي، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهم.