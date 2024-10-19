عودة قوية لـ آسر ياسين في السينما بعد شماريخ

يعيش الفنان آسر ياسين ، خلال الفترة المقبلة حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يعود للجمهور بفيلمين سينمائين وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير شماريخ مع أمينة خليل بجانب مشاركته المميزة بشخصية الشايب في فيلم ولاد رزق 3.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أفلام آسر ياسين الجديدة:

فيلم إن غاب القط

انطلق تصوير فيلم إن غاب القط والذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

فيلم إن غاب القط من بطولة أسر ياسين وأسماء جلال وعلي صبحي ومحمد شاهين وسماح أنور وانتصار ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح.

كما يشارك أيضا الفنان آسر ياسين أيضا في فيلم فرقة الموت ويشاركه البطولة أحمد عز ومنة شلبي

ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء،واقترب فريق فيلم “فرقة الموت” من الانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

الفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر،و يقدم أحمد عز للمرة الأولى في مشواره الفني شخصية صعيدي، فعلى مدار تاريخه الفني الممتد لحوالي ربع قرن لم يسبق له تقديم تلك الشخصية سواء في السينما أو الدراما، وسيظهر كصعيدي للمرة الأولى من خلال “فرقة الموت”.