تكريم بدرية طلبة في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي

كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرًا لتاريخها الفني المميز.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، الذي أقيم مساء اليوم في قصر ثقافة الأنفوشي.

وتحمل هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.

وأعربت الفنانة بدرية طلبة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم لعدة أسباب، الأول لأنه جاء من أكاديمية الفنون هذا الصرح العظيم، والسبب الثاني لأن التكريم جاء من مهرجان مسرحي والمسرح شهد جزء كبير من حياتي، والسبب الثالث لأن هذه الدورة تحمل اسم النجم الكبير والمبدع دائمًا كريم عبد العزيز، والسبب الرابع لأن التكريم جاء في الإسكندرية مدينتي العظيمة التي شهدت أهم ايام حياتي، واعذروني لأني خجولة جدًّا في مثل هذه المواقف.



وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.