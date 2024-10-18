السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا

تدريب المعلمين، فيتو
تدريب المعلمين، فيتو
ads

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم تنفيذ التدريب التأهيلي للمعلمين الجدد - مسابقة الـ 30 ألف معلم - الدفعة الثالثة الذين تخلفوا عن الحضور والمعلن أسماؤهم للبرنامجين التاليين:

أولًا: برنامج التأهيل التربوي للمعلمين اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024م ولمدة 4 أيام.

ثانيًا: برنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر  2024م لمدة 3 أيام.

مكان انعقاد تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت تعليم الجيزة أن مكان انعقاد التدريبات بمركز التنمية المهنية ومقره أمام مسجد أسد بن الفرات شارع التحرير بالدقي في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا مشددة على عدم التخلف والحضور والالتزام بالمواعيد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم برنامج التأهيل التربوى تعليم الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة مسابقة الـ 30 ألف مسابقة 30 الف معلم مسجد اسد بن الفرات مسابقة الـ 30 الف معلم مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

تعليم الجيزة تخفف الأعباء الإدارية على أخصائيي المكتبات

ضبط 21 مخالفة سرقة تيار كهربائي بالدقي (صور)

حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس بأطفيح في الجيزة (صور)

محافظ الجيزة يعتمد التعريفة الجديدة للنقل الجماعي بعد رفع أسعار الوقود

أوزبكستان تبحث الاستفادة من خبرة مصر فى المجالات البيئية (تفاصيل)

الجيزة: انتظام عمل المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة لتسهيل إجراءات التصالح بمخالفات البناء

تموين الجيزة يشدد الرقابة على محطات الوقود بعد رفع الأسعار (صور)

تفاصيل اجتماع وزيرة البيئة مع نظيرها السعودي

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية