التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء
أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في الحوامدية بالجيزة.
مصرع عامل صعقا بالكهرباء بالجيزة
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع عامل بمنطقة الحوامدية، وتوصلت تحريات رجال المباحث أنه أصيب بصعق كهربائي تسبب في مفارقته الحياة.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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