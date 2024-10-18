قطار يصدم طفلا أثناء لعبه في الحوامدية، وقرار عاجل من النيابة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه نتيجة اصطدام قطار به أثناء اللعب في الحوامدية بالجيزة.

قطار يصدم طفل أثناء اللعب في الحوامدية

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمه قطار في منطقة عرب الساحة بالحوامدية.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 4 سنوات، صدمه قطار أثناء اللعب، حيث أن منزل أسرته بالقرب من السكة الحديد.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.