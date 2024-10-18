ضبط محطات تموين لتجميعها مواد بترولية بالإسكندرية
قال المهندس محمود القلش معاون، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية للإعلام والاتصال السياسى، إن غرفة العمليات الرئيسية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تباشر أعمالها بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة، وأن رجال التموين القيادات ومديرى الإدارات ورؤساء الرقابة والمفتشين يواصلون متابعة جميع محطات تموين السيارات والتأكد من تغيير الأسعار والاعلان عنها طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي، وكذلك التأكد من كميات الوقود المتوفرة وعدم التلاعب بها خلال الجرد الذى تم اليوم واستمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية لغرف العمليات بكل إدارة فرعية.
وأضاف القلش، أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الإدارة وافتنا بنتائج حملات الإدارة والتى تشكلت من باكينام مصطفى والدكتورة أمانى الجزار وسالى أنور مفتشى الإدارة وذلك بنطاق المحافظة والتى أسفرت عن تحرير محضر تجميع مواد بترولية بنزين ٨٠ بكمية ٦٩٠٥ لتر بنزين ٩٢ بكمية ٧٠٢٦ لتر وبنزين ٩٥ بكمية ٥٨٥ لتر بأحد محطات تموين السيارات.
وأشار القلش، إلى أنه تم تحرير ١١ محضر عدم إعلان عن أسعار الزيوت، وتحرير ٣ محاضر توقف جزئي لمنتجات بمحطات خدمة وتموين السيارات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتحرير محضر توقف كلي لمحطة خدمة وتموين سيارات بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.
كما تحرر محضر لمحطة تموين سيارات بمنطقة الرأس السوداء وذلك لتوقف المحطة عن العمل توقف جزئي .
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