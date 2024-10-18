التحقيقات عن سقوط فتاة من سطح عقار بأكتوبر: كانت تطعم كلبا
كشفت التحقيقات تفاصيل سقوط فتاة من أعلى سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.
وأفادت التحقيقات أن المصابة أثناء إطعام كلب أعلى سطح العقار، اختل توازنها، وسقطت مصابة بعدة كسور وجروح.
سقوط فتاة من أعلى سطح عقار بأكتوبر
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح عقار في مدينة 6 أكتوبر.
تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.