التحقيقات عن سقوط فتاة من سطح عقار بأكتوبر: كانت تطعم كلبا

كشفت التحقيقات تفاصيل سقوط فتاة من أعلى سطح عقار بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها.

وأفادت التحقيقات أن المصابة أثناء إطعام كلب أعلى سطح العقار، اختل توازنها، وسقطت مصابة بعدة كسور وجروح.

سقوط فتاة من أعلى سطح عقار بأكتوبر

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط فتاة من أعلى سطح عقار في مدينة 6 أكتوبر.



تم نقل المصابة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.