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حوادث

قرارات النيابة بحادث طعن شاب لشقيقته في الحوامدية بـ 20 طعنة

مصرع سيدة، فيتو
مصرع سيدة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في طعن شاب شقيقته في الحوامدية بـ20 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، لرفضها العودة لطليقها.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شقيق المجني عليها حاول إجبارها على العودة لطليقها ولكنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية، استل خلالها المتهم سكين، وانهال على شقيقته طعنا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها. 

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لسيدة تدعى "سمر" سيدة في عقدها الثالث بها آثار 20 طعنة بمناطق متفرقة بالجسد.

 

شاب يطعن شقيقته لرفضها العودة لطليقها 


تلقى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده مقتل سيدة داخل مسكن أسرتها بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "سمر" سيدة في عقدها الثالث بها آثار 20 طعنة بمناطق متفرقة بالجسد، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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الحوامدية الطبيب الشرعي النيابة العامة بالجيزة غرفة عمليات النجدة

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