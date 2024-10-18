محافظ المنيا يعلن عن منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، سواء ثابتة أو متحركة، ضمن فعاليات مبادرة “بداية” لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى تنظيم قوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في أحياء مدينة المنيا الجديدة، تتضمن بيع اللحوم البلدية والمبردة والدواجن المجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق.

وأكد المحافظ استمرار إقامة منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وتوفير الأراضي للعارضين دون مقابل مادي، مع ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين.

بالإضافة إلى تسيير قوافل متنقلة للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمناطق النائية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسرة المصرية.