دعاء سيد الاستغفار وفوائده
علمنا رسول الله في سيد الاستغفار أن يبدأ المستغفر بالثناء على ربه والاعتراف بذنبه والتوبة عنه ونيته بعدم الرجوع إليه، ثم يسأل الله عز وجل شأنه المغفرة.
عن شداد بن أوس (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “سيد الاستغفار أن تقول: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" قال: "ومن قالها من النهار موقنًا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة.
فوائد الاستغفار
- يجلب الرزق وييسر الوصول إليه.
- يمحو الذنوب ويجلب محبة الله للعبد وقربه منه جل وعلا.
- يجعل المؤمن يشعر بحلاوة القرب من الله والإيمان بالله.
- يُذهب الهم والحزن وضيق الصدر.
- يدخل الفرح والسرور إلى القلب الناتج عن القرب من الله.
- يوصل المؤمنين للجنة وهي الفوز الأعظم.
- يدر الغيث ويذهب الفقر.
- يسهل الطاعات ويبعد عن المعاصي والذنوب.
- يزيد العقل والإيمان والحكمة.
- يقلل من تعلق القلب بالدنيا الفانية.
- تنحل به العقد وتحل به الصعوبات والأزمات.
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