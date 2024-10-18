الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا تكرم أبطال أكتوبر

احتفلت الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة تحت عنوان “انتصار العزيمة واستعادة الكرامة”، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وجمعية نصر أكتوبر.

الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا

تأتي الاحتفالية ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان "، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبطال حرب أكتوبر وأسر الشهداء.

شهدت الفعالية تكريم أبطال القوات المسلحة من المحاربين القدماء وأسر الشهداء، حيث تم توزيع شهادات تقدير ودرع الهيئة العامة للاستعلامات تكريمًا لجهودهم وتضحياتهم، كما أكد المشاركون أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز الوعي والعلم لمواجهة التحديات.

تضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، قدمتها فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، مدير الفرقة.