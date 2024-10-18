ماستر كلاس للمخرج أشرف فايق بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق بعنوان “رحلة الفيلم من الفكرة لدار العرض السينمائي”، وذلك يومي الأربعاء الموافق ٢٣ أكتوبر والأربعاء ٣٠ أكتوبر الجاري.

ماستر كلاس أشرف فايق

ويتم خلال الماستر كلاس مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى بدءا من الفكرة مرورا بمراحل إعداد الفيلم المختلفة وذلك بطريقة مبسطة تصل سريعا لجمهور الحضور.

ويناقش المخرج السينمائي أشرف فايق فى لقاء مفتوح مع الجمهور مراحل صناعة الفيلم بداية من الفكرة وتحويلها الى سيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه.

المخرج أشرف فايق

يذكر أن المخرج السينمائي أشرف فايق له العديد من الأفلام والأعمال الفنية المعروفة، ومنها فيلم "اللمبى 8 جيجا"،فيلم "قصة الحى الشعبى"، فيلم "الزمهلوية" وفيلم "اللبيس"فيلم "تك تك بوم" وفيلم "أسانسير خمس نجوم"، وغيرها.

كما حصل على العديد من الجوائز في الكثير من أفلام، وشارك فى مهرجانات دولية كثيرة كرئيس لجان تحكيم وعضوا، وله خبرة كبيرة فى التدريس لأكثر من 20 عاما.