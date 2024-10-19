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حوادث

من محكمة مصر القديمة إلى أكتوبر، إسلام بحيري في قفص الاتهام من جديد اليوم

إسلام البحيري، فيتو
إسلام البحيري، فيتو

تنظر محكمة جنح أكتوبر اليوم السبت محاكمة إسلام البحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر.

والخميس قضت محكمة جنح مصر القديمة، بانقضاء الدعوى المقامة ضد  إسلام البحيري، على الحكم الصادر ضده غيابيًّا بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بالتصالح. 

وشهدت محكمة جنح أكتوبر محاكمة إسلام بحيري في عدة قضايا بعد قيامه بإجراء معارضات على حبسه في قضايا شيكات دون رصيد حيث نظرت المحكمة في شهر أكتوبر 3 قضايا عقدت بجلسات 12 و14 أكتوبر انتهت اثنين منها بالتصالح وتم تأجيل ثالثة للأسبوع المقبل، بينما تنظر اليوم السبت المحكمة قضية أخرى ويتبق قضية أخيرة حددت لها جلسة 21 أكتوبر.

 

وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس 3 سنوات شيكات بدون رصيد جنح أول أكتوبر والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

 

معارضة إسلام بحيري

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة اليوم على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

 

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