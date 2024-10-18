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القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

الضحية الايطالية،
الضحية الايطالية، فيتو

قضت محكمة الجنايات في بادوفا شمال إيطاليا بسجن مغربي يدعى يوسف مولاي مهيد Youssef) Moulay Mahid) مدة 19 عاما بتهمة قتل صديقته الرومانية ليليانا كوجيتا (55 عاما).

سجن مغربي قتل صديقته في ايطاليا

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الجريمة وقعت في 20 سبتمبر 2023 داخل شقة مشتركة بين الطرفين بمنطقة فيا فيتّوريو فينيتو في تومبولو.

واكتشفت السلطات الايطالية  جثة الضحية في 21 سبتمبر بعد أن سلم الجاني نفسه للشرطة بعد يوم واحد من تنفيذ الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية تعرضت للخنق بواسطة وسادة بينما كانت ممددة على الأرض وكان الجاني جاثما فوقها.

 الدافع وراءالجريمة 

وبحسب التقارير الإعلامية ذاتها استنادا إلى محاضر الشرطة، فإن الغيرة كانت هي الدافع وراء الجريمة بسبب علاقة مزعومة بين الضحية وشخص آخر.

وكان المدعي العام روبرتو دانجيلو المسؤول عن التحقيق، قد طلب سجن يوسف لمدة 24 عاما.

ووفق الإعلام الإيطالي فإنه سيتعين على المتهم أيضا دفع 15 ألف يورو لرومينا ابنة الضحية التي قالت في نهاية قراءة الحكم: "كنت أتوقع عقوبة أشد".

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