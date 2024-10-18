الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

في قضية جديدة، إسلام البحيري أمام محكمة أكتوبر غدا

إسلام البحيري
إسلام البحيري

تنظر محكمة جنح أكتوبر، غدا السبت، محاكمة المفكر إسلام بحيري في اتهامه في قضية شيك دون رصيد في أكتوبر.

وشهدت محكمة جنح أكتوبر محاكمة إسلام بحيري في عدة قضايا بعد قيامه بإجراء معارضات على حبسه في قضايا شيكات دون رصيد حيث نظرت المحكمة في شهر أكتوبر 3 قضايا عقدت بجلسات 12 و14 أكتوبر انتهت اثنين منها بالتصالح وتم تأجيل ثالثة للأسبوع المقبل، بينما تنظر غدا السبت المحكمة قضية أخرى ويتبقى قضية أخيرة حددت لها جلسة 21 أكتوبر.

وكشف مصدر قضائي أن إسلام بحيري لديه 4 أحكام غيابية صادرة ضده بالحبس 3 سنوات شيكات بدون رصيد جنح أول أكتوبر والأحكام صادرة في أعوام 2021 و2022 بإجمالي 2.5 مليون جنيه.

معارضة إسلام بحيري

وتقدم إسلام بحيري بمعارضة أخرى في نيابة العجوزة اليوم على أحكام أخرى صادرة ضده في عام 2024 شيك بدون رصيد جنح العجوزة، وصادر أيضًا فيها حكم بالسجن 3 سنوات.

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