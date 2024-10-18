الدوري القطري، الريان يتعادل مع الخور 1ـ1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الريان القطري، مع نظيره الخور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام بينهم اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري القطري.

وتقدم الخور في الدقيقة 5 عن طريق يوهان بولي لاعب الريان بعد تسجيل هدف ذاتي في مرماه، وفي الدقيقة 9 عاد يوها بولي لكن هذه المرة لاحراز هدف التعادل لصالح الريان.

ويتواجد المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق الريان في التشكيل الأساسي أمام الخور.

تشكيل الريان أمام الخور

موعد مباراة الريان أمام الخور

وانطلقت مباراة الريان والخور في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب نادي الخور.