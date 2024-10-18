النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة قتلها شقيقها طعنا بسكين بسبب خلافات زوجية

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها طعنا على يد شقيقها في الحوامدية بـ20 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، وإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شقيق المجني عليها حاول إجبارها على العودة لطليقها ولكنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية، استل خلالها المتهم سكين، وانهال على شقيقته طعنا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لسيدة تدعى "سمر" سيدة في عقدها الثالث بها آثار 20 طعنة بمناطق متفرقة بالجسد.

شاب يطعن شقيقته لرفضها العودة لطليقها



تلقى الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه مقتل سيدة داخل مسكن أسرتها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "سمر" سيدة في عقدها الثالث بها آثار 20 طعنة بمناطق متفرقة بالجسد، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.