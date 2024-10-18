التقرير الطبي لـ شاب اعتدى عليه شخصان بأسلحة بيضاء في البدرشين
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة شاب بجروح خطيرة بأماكن متفرقة بالجسم إثر حادث اعتداء من شخصين بالبدرشين جنوب الجيزة.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، لتحديد هوية مرتكب الجريمة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.
وكشف التقرير الطبي إصابة "محمد.أ." 16 سنة، بطعنات بالوجه والظهر والرأس إثر تعارضه لاعتداء بأسلحة بيضاء على يد آخرين.
إصابة شاب في مشاجرة بالبدرشين
تلقي مأمور مركز البدرشين إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى البدرشين المركزي شابا مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بقرية أبو صير.
ويعمل قوات الأمن علي فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة مباحث العياط والبدرشين، وتحديد وضبط مرتكبيها.
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