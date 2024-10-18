الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

 شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية.

وتنشر “فيتو” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3650 جنيها للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
أسعار الذهب، فيتو 
أسعار الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3128 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.
سعر جرام الذهب، فيتو 
سعر جرام الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2426 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2080 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1560 جنيها للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأسواق المصرية جرام الذهب عيار 14 جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم فى الاسواق سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

للشهر الثاني تواليا، البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة بنسبة 0.25%

ارتفاع أسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزى بساعات

ارتفاع جديد في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي، أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب قبل ساعات من اجتماع المركزي اليوم الخميس

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية