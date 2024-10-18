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أخبار مصر

حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس بأطفيح في الجيزة (صور)

متابعة محطات الوقود
متابعة محطات الوقود

قام مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بحملات مكثفة على محطات الوقود ومواقف السرفيس للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة للوقود والتي تم إقرارها مؤخرًا، وضمان عدم استغلال المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لسوق المحروقات والخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات مفاجئة بمحطات الوقود ومواقف السرفيس

وشهدت الساعات الماضية سلسلة من الحملات التفتيشية المفاجئة التي شملت جميع محطات الوقود ومواقف السرفيس بالمركز، وذلك للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة بشكل صحيح وعدم وجود أي تجاوزات.

 

التأكيد على الالتزام بالتعريفة الجديدة

وأكدت مدينة أطفيح أهمية الالتزام بالأسعار الجديدة التي تم إقرارها، وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم التأكيد على ضرورة توافر فواتير واضحة تبين الأسعار الجديدة للمستهلكين.

توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن مخالفات التعريفة الجديدة

وقامت مدينة اطفيح بتوفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات، وذلك لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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