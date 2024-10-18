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أخبار مصر

شروط الالتحاق بوظيفة مراجع جودة بمصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشغل وظيفة “مراجع جودة” بالشروط والأعداد الآتية:

الشروط والعدد المطلوب للوظيفة: 

مراجع جودة عدد (۲) فرد.

مؤهل عال مناسب.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلى.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط عامة:

1- أن يكون المتقدم من بين العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بالقاهرة.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة.

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

 تقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بإدارة التعيينات وإنهاء الخدمة بالإدارة العامة لشئون

التوظف بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران بالمبنى الإداري لمصر للطيران المبنى الجنوبي الدور الأول فنجر (٦) حجرة (٧) وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/٢١ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٤ مستوفاة صورتان فوتوغرافيتان حديثة مقاس ٦٤ بالإضافة إلى صورة من المستندات الآتية:

- المؤهل الدراسي.

كارت التعارف ID.

٦- تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.

- بطاقة الرقم القومي.

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