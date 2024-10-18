الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

حبس متهم يروج لأعمال السحر والشعوذة بالإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قررت النيابة العامة حبس عاطل بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية  وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل –هاتفى محمول "تبين احتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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النيابة العامة الاسكندرية الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

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