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حوادث

حبس المتهمين بخطف طالب أثناء خروجه من مدرسة بالإسماعيلية

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

قررت نيابة فايد الجزئية حبس مرتكبي واقعة اختطاف طفل ومساومة والده لإعادته مقابل مبلغ مالي بالإسماعيلية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


 كانت وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة المقدم أحمد الصفتي بمديرية أمن الإسماعيلية قد تلقت بلاغا من (تاجر - مقيم بدائرة المركز) باختطاف نجله (طالب) أثناء عودته من المدرسة، وتلقيه اتصالا هاتفيا من إحدى السيدات، طلبت خلاله الحصول على مبلغ مالى نظير إطلاق سراح نجله. 
 

المتهمين
المتهمين

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز). 
 

 

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد عوض الله ومصطفى البنا من ضبطهم وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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مركز شرطة فايد قطاع الأمن العام الاسماعيلية مديرية أمن الإسماعيلية

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