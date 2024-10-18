الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

فنانون اعتادوا الظهور على " تيك توك ".. كسب المال وتعويض نقص الأعمال أبرز الأسباب.. شيرين عبد الوهاب تثير جدلا بفيديو قصير

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

شيرين ظهرت على “تيك توك” في أول تحد، على حذف منصة “إكس” تويتر سابقا ـ أغنيتها “ابتسمت”،  وهي آخر أغاني ألبومها الغنائي الجديد، قامت الفنانة بغناء الأغنية مع التكرار لكي يحفظها جمهورها وذلك خلال خروجها في لايف عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

في هذا السياق، تستعرض “فيتو”، أبرز أسماء النجوم الذين ظهروا عبر “موقع التيك توك”، وحاولوا التواصل مع الجمهور في لايف، منهم من الفنانة مها أحمد، وفادي خفاجة، وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن.

 

“مها أحمد”

على الجانب الآخر ، كانت خرجت الفنانة مها أحمد، عن صمتها، بعد الانتقادات التي تعرضت لها، في الأيام الماضية، بسبب ظهورها على التيك توك، وتكسبها أموال من هذه المنصة.

 

فى هذا السياق ظهرت “مها”، في فيديو عبر تيك توك، للتعليق على ما يحدث لها قائله: بسف على السفافين، وبتمزج وبحب أطلعهم على المسرح، وشغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس.

 

وتابعت مها بقولها: مش هينفع أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة، ومن حقي لكن لو ده حصل هتتنمروا وتقولوا بتاخد دوا الغلابة لكن أنا عايزه أعالج نفسي بنفسي، وأعمل علاقات مع الناس الجامدة والداعمين الجامدين بره، يمكن أسافر اشتغل بره ويمكن شيخة تشوفني وتشغلني عندها ليه لأ، أنا عندي طموح اشتغل عند الناس بره مش هنا، علشان أنتم متنمرين، ومش هتقولوا دي ست بمية راجل بتشتغل وتكسب أنا هتفسح وهدلع وهكيدكم وأنا قاعدة وأي مكان فيه شغل وفلوس أنا قاعدة.

“فادي خفاجة”

 

في نوفمبر 2023، تبادل الفنان فادي خفاجة، الهجوم مع الفنانة مها أحمد، وذلك عبر مقاطع فيديو ضمن جولات التطبيق، إذ بدأت الفنانة بالهجوم، وقالت: "يا خدامات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه".

وطلبت "مها" من "فادي" غلق التعليقات وهاجمته بسبب الهجوم، الذي تعرضت له، من العديد من مستخدمي التطبيق.

 

فادي خفاجة، من جهته خرج في بث مباشر، عبر نفس التطبيق، وقال: "إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، انتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولى أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي بس إنتي بتتاجري بيه.

 

من غير شغل


فادي، فسر دخوله في جولات الفيديو، وقال في بث مباشر: "اضطريت أدخل في جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل، والفنانة وفاء عامر، حاولت كتير تجبني معها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة قاعد في البيت من غير شغل".

 

وتابع: "محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا تخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض إن أقل حقوقي اشتغل بقى كفاية".

 

صديقي يهاجمني


و على صفحته الرسمية بتطبيق “ تيك توك ”، خرج أيضًا وقال: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري”.

 

شادي خفاجة


فادي خفاجة، انتقد أيضا شقيقه الفنان شادي خفاجة، بعد أن طلب منه التوقف عن البث المباشر، وقال: “أنت اخويا، نفعتني بإيه، ده أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك".

 

“أوس أوس ومحمد عبد الرحمن”

في هذا السياق، كان أوس أوس، ومحمد عبد الرحمن، أبرز النجوم، الذين أثاروا الجدل، بظهورهم على التيك توك، وهو ما دفع الجمهور لطرح أسئلة، عن سر مشاركتهم في اللايفات والدخول في تحديات مع بعضهم.

@osamatalaat07 أوس أوس وكريم عفيفى ضد توتة فى أول جولة على التيك توك لأبطال مسرح مصر #أوس_أوس #عبدالرحمن_توته #توتا #مسرح_مصر #فن #اخبار #تريند #أسامة_طلعت #صحفى_التيك_توك ♬ الصوت الأصلي - الصحفى أسامة طلعت الصياد

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

“تيك توك” الفنانة شيرين عبد الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب الفنانة مها احمد

مواد متعلقة

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

شيرين عبد الوهاب: فيه مؤامرات عليا وما نزلتش أغاني علشان كانت الدنيا مسودة

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية