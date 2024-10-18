فنانون اعتادوا الظهور على " تيك توك ".. كسب المال وتعويض نقص الأعمال أبرز الأسباب.. شيرين عبد الوهاب تثير جدلا بفيديو قصير

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر موقع الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، حالة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

شيرين ظهرت على “تيك توك” في أول تحد، على حذف منصة “إكس” تويتر سابقا ـ أغنيتها “ابتسمت”، وهي آخر أغاني ألبومها الغنائي الجديد، قامت الفنانة بغناء الأغنية مع التكرار لكي يحفظها جمهورها وذلك خلال خروجها في لايف عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك.

في هذا السياق، تستعرض “فيتو”، أبرز أسماء النجوم الذين ظهروا عبر “موقع التيك توك”، وحاولوا التواصل مع الجمهور في لايف، منهم من الفنانة مها أحمد، وفادي خفاجة، وأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن.

“مها أحمد”

على الجانب الآخر ، كانت خرجت الفنانة مها أحمد، عن صمتها، بعد الانتقادات التي تعرضت لها، في الأيام الماضية، بسبب ظهورها على التيك توك، وتكسبها أموال من هذه المنصة.

فى هذا السياق ظهرت “مها”، في فيديو عبر تيك توك، للتعليق على ما يحدث لها قائله: بسف على السفافين، وبتمزج وبحب أطلعهم على المسرح، وشغلي على التيك توك وعلى أي برنامج مش هسيبه طول ما فيه فلوس.

وتابعت مها بقولها: مش هينفع أتعالج على نفقة الدولة مع إني فنانة، ومن حقي لكن لو ده حصل هتتنمروا وتقولوا بتاخد دوا الغلابة لكن أنا عايزه أعالج نفسي بنفسي، وأعمل علاقات مع الناس الجامدة والداعمين الجامدين بره، يمكن أسافر اشتغل بره ويمكن شيخة تشوفني وتشغلني عندها ليه لأ، أنا عندي طموح اشتغل عند الناس بره مش هنا، علشان أنتم متنمرين، ومش هتقولوا دي ست بمية راجل بتشتغل وتكسب أنا هتفسح وهدلع وهكيدكم وأنا قاعدة وأي مكان فيه شغل وفلوس أنا قاعدة.

“فادي خفاجة”

في نوفمبر 2023، تبادل الفنان فادي خفاجة، الهجوم مع الفنانة مها أحمد، وذلك عبر مقاطع فيديو ضمن جولات التطبيق، إذ بدأت الفنانة بالهجوم، وقالت: "يا خدامات بطلوا كفاية، أي خدامة هتفتح بوقها بالشبشب وأنا قعدتي دي عشان المصلحة واحدة، إحنا عملنا اللي علينا ورينا أخركم إيه".

وطلبت "مها" من "فادي" غلق التعليقات وهاجمته بسبب الهجوم، الذي تعرضت له، من العديد من مستخدمي التطبيق.

فادي خفاجة، من جهته خرج في بث مباشر، عبر نفس التطبيق، وقال: "إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟، إنتي عملتي إيه في حياتك؟، انتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولى أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي بس إنتي بتتاجري بيه.

من غير شغل



فادي، فسر دخوله في جولات الفيديو، وقال في بث مباشر: "اضطريت أدخل في جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل، والفنانة وفاء عامر، حاولت كتير تجبني معها في أعمال فنية لكن مفيش فايدة قاعد في البيت من غير شغل".

وتابع: "محدش يهاجم وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله.. دا مش مكاني أنا تخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض إن أقل حقوقي اشتغل بقى كفاية".

صديقي يهاجمني



و على صفحته الرسمية بتطبيق “ تيك توك ”، خرج أيضًا وقال: "مين معندوش أخطاء أجدع واحد في لايف هنا لو قعد ثانية مع نفسه هيلاقي نفسه كله أخطاء.. أقرب صديق ليا هو اللي بيهاجمني.. البني آدم الوحيد اللي كنت منتظره في غلطي يدافع عني ضربني في ضهري”.

شادي خفاجة



فادي خفاجة، انتقد أيضا شقيقه الفنان شادي خفاجة، بعد أن طلب منه التوقف عن البث المباشر، وقال: “أنت اخويا، نفعتني بإيه، ده أنت مش عارف تدفع قسط عربيتك".

“أوس أوس ومحمد عبد الرحمن”

في هذا السياق، كان أوس أوس، ومحمد عبد الرحمن، أبرز النجوم، الذين أثاروا الجدل، بظهورهم على التيك توك، وهو ما دفع الجمهور لطرح أسئلة، عن سر مشاركتهم في اللايفات والدخول في تحديات مع بعضهم.