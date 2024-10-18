النادي الأهلي ينعي يحيى راشد وزير السياحة الأسبق

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية السابق الذي وافته المنية اليوم.

وجاء نص البيان كالتالي..

محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الوزير يحيى راشد، وزير السياحة الأسبق، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية السابق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.