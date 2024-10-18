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محافظات

حادث طريق قضى على أحلام أسرته، تشييع جنازة «طفل الشرقية» بطل الكاراتيه (صور)

جنازة بطل الكاراتيه
جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد، فيتو

شيع أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، جنازة الطفل “عبد الرحمن سعيد عبد العزيز” 12 عاما الطالب بالصف الأول الإعدادى ولاعب نادي الشرقية الرياضي وأحد أبطال الجمهورية في رياضة الكاراتيه بعد وفاته أمس داخل أحد المستشفيات متأثرا بإصابته الخطيرة جراء تعرضه لحادث سير.

كتاب الدراسات الاجتماعية، آخر ما تبقى من حادث مصرع بطل الكاراتيه بالشرقية (صور)

وخرجت جنازة الفقيد من أحد المساجد الكائنة بشارع وادى النيل يتقدمها زملاؤه فى المدرسة والنادى عقب صلاة الجمعة، والذين أعربوا عن حزنهم الشديد لفقدانه، مؤكدين أنه كان من المتفوقين رياضيا وعلميا ويتمتع بأخلاق حسنة.

جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو
جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو

كتاب الدراسات الاجتماعية، آخر ما تبقى من حادث مصرع بطل الكاراتيه بالشرقية

وشهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد مصرع الطالب عبد الرحمن سعيد عبد العزيز 12 عاما لاعب نادي الشرقية الرياضي وأحد أبطال الجمهورية في رياضة الكاراتيه داخل أحد المستشفيات، متأثرا بإصابته الخطيرة بعدما صدمته سيارة سيرفيس أعلى كوبري الصاغة بنطاق مركز الزقازيق.

 آخر ما تبقى من حادث مصرع بطل الكاراتيه بالشرقية،فيتو
 آخر ما تبقى من حادث مصرع بطل الكاراتيه بالشرقية،فيتو

شهود العيان: عثرنا على كتاب مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادى

فيما أكد شهود العيان أنهم عثروا بمكان الحادث علي كتاب مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الاعدادى، ومدون عليه اسم اللاعب الناشىء الراحل وآثار دماء والطفل قبل نقله بسيارة إسعاف للمستشفى ووفاته بعد مكوثه في المستشفى بغرفة العناية المركزة لنحو 3 أيام.

جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو1
جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو1

بعد وفاته في حادث.. نادي الشرقية ينعى الفقيد

ونعى مسئولو نادى الشرقية الرياضي الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو2
جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو2

وقالت الصفحة الرسمية لنادي الشرقية الرياضي، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "يتقدم مجلس إدارة نادي الشرقية برئاسة الدكتور حمدي مرزوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي، وإدارة النشاط الرياضي بالنادي، والمركز الإعلامي بالنادي، بخالص العزاء والمواساة في وفاة بطل من أبطال لعبة الكاراتيه بالنادي، البطل عبد الرحمن سعيد عبد العزيز، والذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير.

جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو4<br> 
جنازة بطل الكاراتيه الناشئ عبد الرحمن سعيد،فيتو4
 

من جانبه، قال الدكتور محمود حماد مدير النشاط الرياضي بالنادي في تصريحات خاصة: إن اللاعب عبد الرحمن سعيد كان مشهودا له بالكفاءة والأخلاق العالية، وكان من أبرز المواهب في رياضة الكاراتيه بالنادى، وكان ينتظره مستقبل باهر، إلا أن القدر لم يمهله، لافتا إلى أن اللاعب نجح في التأهل في وقت سابق إلى بطولة الجمهورية وحقق مراكز متقدمة وحصد العديد من الميداليات.

 

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