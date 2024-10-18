ننشر تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة في محافظة المنيا

تعريفة الركوب الجديدة في المنيا، اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجارى، بما يشمل خطوط السرفيس الداخلي والربط مع المحافظات والأقاليم، على النحو التالى:

تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة في محافظة المنيا

حيث وصلت الأجرة الحكومية المقررة بين مركزي المنيا _ ديرمواس إلى 20 جنيها بعدما كانت 17.5، بينما وصلت الأجرة المقررة بين مركز المنيا ومدينة ملوى إلى 17.5 جنيه بعدما كانت 15 جنيه.